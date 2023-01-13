- В ближайшее время "Бешикташ" направит "Локомотиву" запрос о трансфере Баринова. Дмитрий — один из игроков, за которым мы внимательно следим, - приводит комментарий Казанчи "Чемпионат".
26-летний россиянин Дмитрий Баринов, выступающий на позиции опорного хавбека, является одним из ключевых игроков "Локомотива" и в этом сезоне оформил 1+1 по системе гол плюс пас в 20 играх. Также Дмитрий носит капитанскую повязку клуба. Контракт игрока с коллективом из Москвы рассчитан лета следующего года. Рыночная стоимость Баринова составляет 9 млн евро (по данным авторитетного аналитического сайта Transfermarkt). Вчера СМИ сообщили, что клуб турецкой Суперлиги "Бешикташ" намерен приобрести воспитанника "Локомотива".
"Бешикташ" после 16 сыгранных туров располагается на 5 строчке в нынешнем розыгрыше турецкого первенства. Стамбульский клуб набрал 29 очков.
Гендиректор "Бешикташа": в ближайшее время направим "Локомотиву" запрос о трансфере Баринова
Генеральный директор "Бешикташа" Сейчун Казанчи заявил, что клуб заинтересован в приобретении футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: "Чемпионат"