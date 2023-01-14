– Если клубы договорятся и будет хорошая компенсация, то Дмитрию пора уже попробовать себя в европейском чемпионате. "Локомотиву" от этого хуже не будет. Надо новую команду строить – все будет зависеть от тренера, – цитирует Сенникова "Чемпионат".
Напомним, что в ноябре 2022 года московский "Локомотив" возглавил российский специалист Михаил Галактионов, который за пару дней до назначения в "Локо" покинул нижегородский "Пари НН", с которым он работал с лета 2022 года. Галактионов параллельно продолжает оставаться главным тренером молодежной сборной России. В турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам 17-ти сыгранных туров текущего сезона "железнодорожники" идут на четырнадцатом месте, располагаясь в зоне стыковых матчей. От зоны прямого вылета в Первую лигу московскую команду разделяет всего одно очко. Дмитрий Баринов является капитаном и лидером "Локомотива", на данный момент существует вероятность его перехода в турецкий футбольный клуб "Бешикташ", который идет пятым в чемпионате Турции.
Сенников: Баринову пора уже попробовать себя в европейском чемпионате. "Локомотиву" от этого хуже не будет
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном переходе полузащитника Дмитрия Баринова из московского клуба в турецкий "Бешикташ".
Фото: РИА Новости