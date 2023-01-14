"Это правда, "Бешикташ" сделал официальный запрос в "Локомотив" на проведение трансфера Дмитрия Баринова. "Бешикташ" рассматривает оба варианта: как с полноценным трансфером, так и арендой футболиста", - приводит слова Казанчи "Чемпионат".
Напомним, ранее стало известно, что "Бешикташ" заинтересован в трансфере Дмитрия Баринова из "Локомотива". Контракт полузащитника с красно-зелеными рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баринова в 9 млн евро. В сентябре этого года ему исполняется 27 лет.
В текущем сезоне Баринов провел 20 матчей за "Локомотив" во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
Гендиректор "Бешикташа": это правда, "Бешикташ" сделал официальный запрос на проведение трансфера Баринова
Генеральный директор "Бешикташа" Сейчун Казанчи подтвердил, что клуб направил в "Локомотив" официальный запрос по переходу Дмитрия Баринова.
Фото: РПЛ