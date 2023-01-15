По данным источника, украинский "Шахтер", продав 22-летнего украинца Михаила Мудрика за 100 млн евро в "Челси", заработал больше, чем все клубы из России за 13,5 лет. Этот этот период российские клубы смогли выручить на продажах россиян 69,5 млн евро. Тройка самых больших продаж выглядит так: Александр Головин из ЦСКА в "Монако" за 30 млн евро, Алексей Миранчук из "Локомотива" в "Аталанту" за 14,5 млн евро и Динияр Билялетдинов в "Эвертон" за сумму, близкую к 10 млн евро.
Сегодня "Челси" официально объявил, что Михаил Мудрик теперь будет защищать цвета лондонского коллектива. По данным СМИ, сумма трансфера составила 100 млн евро. Англичане заплатят 70 млн евро за сам переход и 30 млн за различные достижения в составе нового клуба. В этом сезоне Мудрик, выступающий на позиции левого вингера, смог отличиться 10 раз и оформить 8 ассистов в 24 играх за "Шахтер" во всех соревнованиях.
Источник:Metaratings
Metaratings: клубы из России за 13,5 лет заработали на продажах россиян за рубеж меньше, чем "Шахтер" на продаже Мудрика
Украинский футболист Михаил Мудрик сегодня перешел в лондонский "Челси" за 100 миллионов евро.
Фото: AFP