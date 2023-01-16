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Аршавин – об уходе бразильцев: зимнее трансферное окно "Зенит" переживет спокойно, а летом будет нервячок

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Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин высказался о возможном уходе бразильских игроков из клуба.
Фото: "Чемпионат"
- Никто не хочет, чтобы такие игроки, как Клаудиньо уходили. Это футболист, который нужен команде. Зимнее трансферное окно мы переживем спокойно, летом будет нервячок, - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

"Зенит" по итогам 17 туров уверенно лидирует в нынешнем розыгрыше РПЛ. Команда ушла на зимний перерыв с 6-ю очковым отрывом от , идущего на 2-м месте, "Спартака". Петербуржцы выиграли 4 последних титула российского чемпионата. В случае победы в этом розыгрыше российского первенства клуб получит на свою эмблему вторую звезду. Ключевую роль в тактических схемах Сергея Семака играют бразильские футболисты. В составе петербуржского коллектива их 7. Летом команду пополнит 8-й игрок - Ду Кейрос.

Летом 2022 года "Зенит" продлил контракты со своими бразильскими лидерами Малкомом, Клаудиньо и Венделом до 2027 года.


Аршавин Зенит
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