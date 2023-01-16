– Больших денег я пока не видел. Большую часть зарплаты отдаю родителям или репетиторам по английскому и испанскому. Снимаю квартиру. Питаемся в основном на базе, только во время перерыва трачусь на продукты. Хожу в магазин за куриной грудкой и овощами, – цитирует Лукина Sport24.
18-тилетний российский защитник Матвей Лукин начал выходить на поле в составе главной команды московского ЦСКА в текущем сезоне Российской премьер-лиги и Кубка России. До этого находился в академии, молодежной и второй команде "армейцев". В нынешнем сезоне Матвей РПЛ Матвей провел один матч в составе ЦСКА – все 90 минут против московского "Локомотива". В Кубке России Лукин провел на поле лишь 26 минут в рамках одной встречи, но зато отличился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Матвея в 250 тысяч евро.
Лукин: больших денег я пока не видел. Зарплату отдаю родителям или репетиторам по английскому и испанскому
Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин рассказал о том, на что тратит свою зарплату в клубе.
Фото: ПФК ЦСКА