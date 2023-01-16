Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
23:00
ЭльчеНе начат
П1 1.96X 3.4П2 4.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
22:45
СампдорияНе начат
П1 2.28X 3.2П2 3.45
Реклама лига ставок Сделать ставку

Лукин: больших денег я пока не видел. Зарплату отдаю родителям или репетиторам по английскому и испанскому

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин рассказал о том, на что тратит свою зарплату в клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
– Больших денег я пока не видел. Большую часть зарплаты отдаю родителям или репетиторам по английскому и испанскому. Снимаю квартиру. Питаемся в основном на базе, только во время перерыва трачусь на продукты. Хожу в магазин за куриной грудкой и овощами, – цитирует Лукина Sport24.

18-тилетний российский защитник Матвей Лукин начал выходить на поле в составе главной команды московского ЦСКА в текущем сезоне Российской премьер-лиги и Кубка России. До этого находился в академии, молодежной и второй команде "армейцев". В нынешнем сезоне Матвей РПЛ Матвей провел один матч в составе ЦСКА – все 90 минут против московского "Локомотива". В Кубке России Лукин провел на поле лишь 26 минут в рамках одной встречи, но зато отличился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Матвея в 250 тысяч евро.


Лукин ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент: у Головина есть цель уехать в АПЛ, но все знают, какое сейчас отношение к российским игрокам
Мхитарян показал карту Армении с Нагорным Карабахом в эфире клубного ТВ "Интера" 1
Экс-арбитр Вилков: Дзюба может стать судьей. Правила подучит, и готов 3
Агент: Лунев останется в "Байере" до лета на 99, 9 процентов
Агент Сафонов: в России есть игроки не хуже Мудрика. Просто их надо как-то раскручивать
Главного тренера "Салернитаны" уволили после поражения 2:8 от "Аталанты"
Юран: Глушаков найдет новый клуб быстрее Дзюбы. В "Химках" Денис всегда пахал наравне со всеми. От футбола он не устал
"РБ Спорт": Точилин перейдет на работу в селекционный отдел "Сочи"
Салихова – о словах Камоцци про Хвичу: клубы РПЛ никогда не продадут игрока в "Спартак", чтобы не усиливать конкурента 3
Галактионов: все новички "Локомотива" хорошо адаптировались. Все друг друга знают, пересекались в РПЛ, в сборных России
Балахнин: Сперцян и Байрамян должны вызываться в сборную Армении, несмотря на назначение Петракова 1
Юран: поставил бы пять миллионов рублей на победу "Зенита" в РПЛ 3
Бушманов: подписывать Дзюбу – большой риск. Но "Торпедо" находится в такой безнадежной ситуации, что может рискнуть 1
Мойзес: беру пример с Алабы. Наши ситуации схожи. Его приглашали в Мадрид крайним защитником, но он стал центральным 2
Лукин: люблю жестких защитников. Мне импонируют ван Дейк, Рамос и Мальдини. Меня самого в команде сравнивали с Нестой 1