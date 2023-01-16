– Кто быстрее найдет новый клуб? Глушаков. Да, в конце января ему исполнится 36, но, поверьте мне, он в порядке. Главное, от футбола не устал. В "Химках" всегда пахал наравне со всеми, – передает слова Юрана "СЭ".
Российский специалист Сергей Юран назначался главным тренером подмосковных "Химок" несколько раз. Последние его приходы в клуб состоялись с января по июль 2020 года, а также с февраля по август 2022 года. По итогам предыдущего сезона Юран пришел в "Химки" посреди сезона и спас команду от вылета из РПЛ. Он сохранил место в чемпионате через стыковые игры со "СКА Хабаровск", из которых он и перешел в "Химки". Сергей был уволен по ходу текущего сезона, несмотря на более или менее удачный старт команды в чемпионате.
Российский полузащитник Денис Глушаков играл за "Химки" в период с октября 2020 года по январь 2023 года. В общей сумме Глушаков отыграл за подмосковную команду 67 матчей, забил 15 мячей, отдал пять голевых передач.
Юран: Глушаков найдет новый клуб быстрее Дзюбы. В "Химках" Денис всегда пахал наравне со всеми. От футбола он не устал
Экс-наставник подмосковных "Химок" Сергей Юран прокомментировал будущее футболистов Дениса Глушакова и Артема Дзюбы, находящихся в статусе свободных агентов.
Фото: "СЭ"