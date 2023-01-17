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Агент Гарсия: всё идет к тому, что Мойзес останется в ЦСКА

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Агент бразильского защитника ЦСКА Мойзеса Луис Фернандо Гарсия высказался о шансах своего клиента остаться в составе красно-синих после окончания аренды.
Фото: РИА Новости
- Мойзес очень счастлив в ЦСКА, тенденция следующая - всё идет к тому, что он останется в клубе, - передает слова Гарсии "РБ Спорт".

27-летний левый защитник Мойзес перешел в московский ЦСКА из бразильского "Интернасьонала" в августе 2022 года на правах аренды до конца сезона-2022/2023. На счету футболиста 18 матчей за красно-синих - 13 в Российской премьер-лиге и 5 в Кубке России, в каждом из этих турниров Мойзес отдал по одной результативной передаче.


ЦСКА Мойзес Российские трансферы
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