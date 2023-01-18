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Шалимов: сколько "Химки" игроков убрали? Странная команда, странные решения

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Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов прокомментировал ситуацию в подмосковных "Химках".
Фото: ФК "Химки"
- Что у меня в голове, когда смотрю на "Химки"? В голове ничего. Сколько они игроков убрали? Посмотрим, кто придет на их место. Команда странная, но а чего вы хотели? Принимаются странные решения, но посмотрим, чем это всё закончится, - приводит слова Шалимова "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что подмосковные "Химки" не взяли на январские тренировочные сборы 9 футболистов, входивших в основную обойму в осенней части текущего сезона, в том числе полузащитника Дениса Глушакова, атакующего хавбека Илью Кухарчука, центральных защитников Дмитрия Тихого и Александра Филина. Также красно-черных покинул основной голкипер Илья Лантратов, который перешел в московский "Локомотив".

По итогам осенней части сезона "Химки" набрали 12 очков в 17 матчах и находятся на 15 месте - в зоне прямого вылета. Отставание подмосковного клуба от зоны стыковых матчей составляет 1 очко, от зоны гарантированного сохранения места в РПЛ - 7 очков.


Химки Шалимов
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