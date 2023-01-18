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Набиуллин: не жалею, что перешел в начале 2018 года в "Зенит". Поиграл рядом с игроками топ-уровня

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Экс-игрок "Зенита" Эльмир Набиуллин рассказал о своем переходе в Зенит.
Фото: ФК "Химки"
- Не жалею, что перешел в начале 2018 года в "Зенит". Поиграл рядом с игроками топ-уровня, - приводят слова Набиуллина "Известия".

27-летний российский крайний защитник Эльмир Набиуллин защищал цвета "Зенита" с зимы 2018 по лето 2019 года. С петербуржским коллективом воспитанник "Рубина" выиграл чемпионский титул в сезоне 2018/2019.

В этом сезоне Эльмир Набиуллин выступает за "Пари НН". За команду россиянин поучаствовал в 13 играх во всех соревнованиях. Контракт Эльмира с нижегородцами завершается летом 2024 года. Трансферная стоимость Набиуллина, по данным авторитетного сайта Transfermarkt, составляет 800 тысяч евро. Нижегородская команда после первой половины сезона РПЛ занимает 12 место после 17 сыгранных туров. Зимой в клубе сменился наставник. "Пари НН" возглавил Артем Горлов, а Михаил Галактионов ушел в "Локомотив". Коллектив из Нижнего Новгорода возобновит сезон матчем Кубка России против петербуржской "Звезды".


Набиуллин Зенит Пари НН
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