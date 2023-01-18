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Ташуев – о переходе Гбамбле: идет работа, и если все будет нормально, он присоединится к нам на сборах

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Наставник "Ахмата" Сергей Ташуев выказался по поводу возможного трансфера футболиста из Кот-д’Ивуара Нене Гбамбле.
Фото: официальный сайт футбольного клуба "Целе"
- Интерес к нему есть, это на самом деле так. Не хочу говорить банальные вещи, что мол узнаете все потом. Нет, интерес есть. Клуб нашел игрока, идет работа, и если все будет нормально, он присоединится к нам на сборах, - приводит комментарий Ташуева "Матч ТВ".

По сообщениям СМИ, ивуарийский вингер Нене Гбамбле подпишет 3-х летний контракт с "Ахматом". Последним клубом ивуарийца был словенский "Целе", за который Нене в текущем сезоне забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 16 матчах во всех соревнованиях. С января Гбамбле пребывает в статусе свободного агента. Ориентировочная трансферная стоимость вингера составляет 300 тысяч евро (Transfermarkt).

"Ахмат", находящийся на 6 месте в таблице РПЛ, проводит свои тренировочные сборы в Турции. Сезон для коллектива из Грозного возобновится кубковым матчем против "Уфы". В РПЛ команда в 18 туре сыграет с "Оренбургом".


Ахмат Целе
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