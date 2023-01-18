– Я много говорил об этом и повторюсь снова: не нужно недооценивать ФНЛ и считать, что у "Рубина" какая-то команда "галактикос", которая всех порвет. Это не так. ФНЛ – тяжелейшее соревнование. Мы понимали, что будет сложно. Но все вокруг считали, будто "Рубину" будет легко. Это раздражало, – приводит слова Яровинского "СЭ".
Об уходе Олега Яровинского из казанского "Рубина" стало известно вчера – об этом клуб сообщил в своих социальных сетях. Напомним, что "Рубин" по итогам предыдущего сезона вылетел из Российской премьер-лиги напрямую. Казанский клуб вместе с Леонидом Слуцким отправился в Первую лигу (ранее – Футбольная национальная лига).
По итогам двадцати сыгранных туров "Рубин" занимает третье место в турнирной таблице, имея на своем счету 37 очков. Лидирующая "Балтика" опережает на четыре очка. В ноябре 2022 года из казанской команды ушел Леонид Слуцкий, который до сих пор находится без клуба.
Яровинский: все вокруг считали, будто "Рубину" будет легко в Первой лиге. Это раздражало
Бывший спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский выразил мнение о том, что футбольная общественность недооценивает уровень Первой лиги.
Фото: ФК "Рубин"