По данным источника, "Спартак" заплатит за 22-летнего центрального защитника из Парагвая Алексис Дуарте 3,8 млн евро. Московский клуб объявит о переходе не позднее 24 января. Источник отмечает, что из-за удлиненных сроков по финансовым операциям объявление о переходе задерживается.
Напомним, что клуб из Парагвая "Серро Портеньо" сообщили, что Алексис Дуарте будет защищать цвета "Спартака". В сезоне 2021/2022 капитан поучаствовал в 45 играх за свой родной клуб, в которых отметился 1 ассистом. Аналитический сайт Transfermarkt оценивает стоимость Дуарте 4 млн евро.
Источник: телеграм-канал журналиста Максима Никитина
Журналист Никитин: "Спартак" заплатит за переход Дуарте 3,8 млн евро
Стала известна сумма перехода парагвайского защитника Алексиса Дуарте в "Спартак".
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