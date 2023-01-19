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Спортивный директор "Бенфики": трансфер Тавареша в "Спартак" уже согласован. В ближайшие дни он прилетит на медосмотр

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Спортивный директор "Бенфики" Руй Педру подтвердил скорый переход защитника Томаша Тавареша в "Спартак".
Фото: Global Look Press
– Да, трансфер Тавареша в "Спартак" действительно согласован. В ближайшие несколько дней игрок прилетит на медосмотр, – приводит слова Педру Sport24.

Нынешний главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль уже пересекался с Таварешем во время своей работы в швейцарском "Базеле". В текущем сезоне Томаш не провел ни одной игры за "Бенфику" по причине травмы. Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость 21-летнего португальца в два миллиона евро. Томаш вызывался в молодежные сборные Португалии – до 17-ти, 18-ти и 19-ти лет, а также до 21-го года. Тавареш – воспитанник "Бенфики".


Бенфика Тавареш Спартак
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