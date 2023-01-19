– Да, трансфер Тавареша в "Спартак" действительно согласован. В ближайшие несколько дней игрок прилетит на медосмотр, – приводит слова Педру Sport24.
Нынешний главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль уже пересекался с Таварешем во время своей работы в швейцарском "Базеле". В текущем сезоне Томаш не провел ни одной игры за "Бенфику" по причине травмы. Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость 21-летнего португальца в два миллиона евро. Томаш вызывался в молодежные сборные Португалии – до 17-ти, 18-ти и 19-ти лет, а также до 21-го года. Тавареш – воспитанник "Бенфики".
Спортивный директор "Бенфики": трансфер Тавареша в "Спартак" уже согласован. В ближайшие дни он прилетит на медосмотр
Спортивный директор "Бенфики" Руй Педру подтвердил скорый переход защитника Томаша Тавареша в "Спартак".
Фото: Global Look Press