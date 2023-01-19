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Лещук – о победе Аргентины на ЧМ-2022: понимаю, что бывают слезы счастья, но там вся команда ревела. Не по-мужски как-то

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Российский вратарь "Динамо" Игорь Лещук высказался по поводу победы Аргентины на ЧМ-2022.
Фото: ФК "Динамо"
- Сначала болел за Аргентину, а потом захотелось, чтобы победила Франция. По итогу, расстроился. Я понимаю, что бывают слезы счастья, но у Аргентины вся команда ревела. Не по-мужски, мне это не понравилось, - приводит мнение Лещука Sport24.

ЧМ-2022, который проходил в Катаре, завершился 18 декабря. Победу на турнире одержала Аргентина. Южноамериканцы смогли увезти золотые медали турнира впервые за 36 лет. В решающем матче аргентинцы обыграли действующих чемпионов французов (3:3, 4-2 пен.). После финального свистка аргентинцы очень эмоционально праздновали победу. В самой Аргентине более 3 млн человек вышли на улицу, чтобы отпраздновать триумф.

Игорь Лещук в текущем сезоне сыграл в 7 матчах за "Динамо" во всех турнирах, в которых пропустил 10 мячей.


Лещук Сборная Аргентины
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