- Качественные школы у "Динамо" и "Краснодара", не случайно в составах этих команд яркие собственные воспитанники. А «Зенит»? А «Зенит» в этом плане отстает, причем очень сильно, - приводит мнение Орещука Bobsoccer.
"Зенит" 4 года подряд завоевывает чемпионский титул РПЛ. В текущем сезоне коллектив из Санкт-Петербурга также уверенно идет к досрочному чемпионству, опережая "Спартак" на 6 очков после 17 туров. Руководство петербуржцев предпочитает формировать состав команды при помощи легионеров. В составе "Зенита" выступают 10 легионеров – 2 колумбийца, 7 бразильцев и игрок сборной Казахстана Нуралы Алип.
Этим летом "Зенит" отдал в другие команды двух своих воспитанников – Ярослав Михайлов ушел в "Пари НН", а Кирилл Кравцов перебрался в "Сочи". В петербуржском коллективе на данный момент выступают 6 воспитанников. Основное место в составе имеют только Михаил Кержаков и Далер Кузяев.
Орещук: у "Динамо" и "Краснодара" в составах яркие воспитанники. "Зенит" отстает очень сильно в этом плане
Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался по поводу ситуации с воспитанниками в "Зените" и других клубах.
Фото: Sport24