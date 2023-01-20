- У Дзюбы был опыт выступления в аренде в небольших командах - в Томске, Ростове и Туле. И опыт этот, безусловно, положительный. Не понимаю разговора о том, что Дзюба нехороший человек и потому не надо брать в команду - "Торпедо" сейчас нужны голы, результат. Какие тут могли быть риски? Если вдруг не пойдет - будут проблемы внутри, у Артема может быть свое мнение на селекцию. Но если пойдет - а вероятность этого высокая - то это всё затмит, тем более, повторю, у Дзюбы хороший опыт игр вне "Зенита". На мой взгляд, "Торпедо" надо было рисковать - если был шанс на то, чтобы взять Артема, это стоило делать, - приводит слова Шалимова "РБ спорт".
Ранее появилась информация, что совет директоров московского "Торпедо" принял решение прекратить переговоры о возможном подписании контракта с 34-летний экс-нападающим сборной России Артемом Дзюбой. По сообщению телеграм-канала журналиста Ивана Карпова, причинами этого стали плохая физическая форма Дзюбы, который уже пропустил первый тренировочный сбор "автозаводцев" и часть второго, а также возможные проблемы в раздевалке команды. По итогам осенней части сезона черно-белые занимают последнюю строчку турнирной таблицы, набрав 6 очков в 17 матчах.
Также появилась информация, что интерес к Дзюбе начал проявлять клуб-конкурент "Торпедо" в турнирной таблице. К таким можно отнести подмосковные "Химки" (15 место, 12 очков), московский "Локомотив" (14 место, 13 очков) и воронежский "Факел" (13 место, 13 очков).
Шалимов: "Торпедо" надо было рисковать и брать Дзюбу. Не понимаю разговоров, что он нехороший человек
Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов прокомментировал информацию об отказе московского "Торпедо" от попыток подписать нападающего Артема Дзюбу.
Фото: ФК "Зенит"