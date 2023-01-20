– Вопрос по Дзюбе закрыт. "Торпедо" рассматривает других кандидатов на позицию центрального нападающего, – передают слова Геркуса "РИА Новости".
Сегодня же один из источников ("РБ Спорт") сообщил, что Илья Геркус планирует приобрести в "Торпедо" белорусского нападающего казанского "Рубина" Виталия Лисаковича, который сейчас выступает в Первой лиге. "Торпедо", в свою очередь, представляет Российскую премьер-лигу, но борется за выживание в ней, располагаясь на последней строчке в турнирной таблице. От спасительной зоны стыковых матчей "автозаводцев" разделяют семь очков. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года, ровно как и сезон Первой лиги.
Геркус: вопрос по Дзюбе закрыт. "Торпедо" рассматривает других кандидатов
Президент московского "Торпедо" Илья Геркус сообщил, что российский нападающий Артем Дзюба не подпишет контракт с "автозаводцами".
Фото: РИА Новости