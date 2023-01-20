"На каком месте ЦСКА закончит чемпионат? На втором. "Зенит" — чемпион? Да. Извините, конечно", - цитирует Мухина "Матч ТВ".
ЦСКА ушел на зимний перерыв на пятом месте в РПЛ. Команда Владимира Федотова набрала 29 очков и уступает по дополнительным показателям "Динамо", занимающему четвертую строчку. От "Спартака", идущего вторым, "армейцы" отстают на 7 очков. От "Зенита" - на 13.
В нынешнем сезоне Максим Мухин провел 15 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.
Мухин: ЦСКА закончит сезон на втором месте в РПЛ. "Зенит" - чемпион? Да
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин заявил, что клуб будет бороться за серебряные медали РПЛ.
Фото: РПЛ