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Мухин: ЦСКА закончит сезон на втором месте в РПЛ. "Зенит" - чемпион? Да

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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин заявил, что клуб будет бороться за серебряные медали РПЛ.
Фото: РПЛ
"На каком месте ЦСКА закончит чемпионат? На втором. "Зенит" — чемпион? Да. Извините, конечно", - цитирует Мухина "Матч ТВ".

ЦСКА ушел на зимний перерыв на пятом месте в РПЛ. Команда Владимира Федотова набрала 29 очков и уступает по дополнительным показателям "Динамо", занимающему четвертую строчку. От "Спартака", идущего вторым, "армейцы" отстают на 7 очков. От "Зенита" - на 13.

В нынешнем сезоне Максим Мухин провел 15 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.


Мухин ЦСКА Зенит
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