По информации источника, "Динамо" на данный момент не получало от болгарской "Арды" сообщений о возможной отмене товарищеского матча, запланированного на 2 февраля. Ранее болгарский "Левски" отказался от проведения контрольных игр со "Спартаком" и "Уралом".
Сегодня же, но чуть ранее, футбольный клуб "Урал" в своих социальных сетях опубликовал новость, в которой содержалась информация об отмене товарищеской встречи с болгарским "Левски", которая должна была пройти 31 января на тренировочном зимнем сборе в Дубае.
Болгарская сторона в своем официальном письме сообщила о том, что игра отменяется "из-за общественного давления на "Левски", прежде всего со стороны болельщиков". С московским "Спартаком" болгарский клуб "Левски" должен был сыграть 22 января, все там же – в Дубае.
Источник: Sport24
Sport24: московское "Динамо" не получало от болгарской "Арды" сообщений о возможной отмене товарищеского матча
Московское "Динамо" сообщило о том, их матч с болгарским клубом "Арда" на тренировочных сборах должна состояться.
Фото: ФК "Динамо"