– Мы подготовили специальную программу. В феврале запустим. Назовем ее не бонусами, а разнообразными "коврижками". Одна из них уже была объявлена – возможность получить машину Lada. Это не единственная "коврижка", они будут многочисленными и разнообразными, – цитирует Медведева "ТАСС".
Напомним, что в ноябре 2022 года компания "АвтоВАЗ" стала официальных партнером футбольного клуба "Зенит". Во второй части текущего сезона Российской премьер-лиги карта болельщика (Fan ID) будет требоваться на стадионах всех команд, участвующих в высшем российском футбольном дивизионе.
Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года. В первой части чемпионата России Fan ID требовалось оформлять не на всех стадионах. Сейчас к аренам "Урала", "Крыльев Советов" и других клубов добавляются московские команды, "Зенит" из Санкт-Петербурга.
Медведев: "Зенит" в феврале разыграет автомобиль Lada среди болельщиков, которые оформили Fan ID
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что в феврале клуб запустит специальную программу для зрителей, которые оформят карту болельщика.
Фото: ФК "Зенит"