Напомним, Артем Дзюба и Денис Глушаков находятся в статусе свободных агентов. По информации источника, нижегородцы рассматривают вариант с приглашением обоих футболистов в зимнее трансферное окно. Ожидается, что они смогут помочь в развитии молодых футболистов команды.
Дзюба без клуба с ноября прошлого года, когда он расторгнул свое соглашение с турецкой "Адана Демирспор". Ранее форвард был близок к переходу в "Торпедо", но москвичи отказались от варианта с его подписанием.
Денис Глушаков оказался без команды после ухода из "Химок". Он не поехал с подмосковной командой на тренировочный сбор. Сообщалось, что полузащитник попал в список игроков, на которых главный тренер "Химок" Спартак Гогниев не рассчитывал во второй части сезона.
Источник: журналист Иван Карпов
Карпов: Дзюба и Глушаков могут перейти в "Пари НН"
Артем Дзюба и Денис Глушаков могут продолжить карьеру в "Пари НН".
Фото: сборная России