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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Челси1 тайм
П1 2.7X 2.74П2 3.2
Вест Хэм
18:00
ЭвертонНе начат
П1 1.78X 3.65П2 4.9
Саутгемптон
18:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.75
Борнмут
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
П1 2.85X 3.1П2 2.75
Лестер Сити
18:00
БрайтонНе начат
П1 4.1X 3.85П2 1.87
Кристал Пэлас
20:30
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
П1 4.2X 3.55П2 1.91

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Реал Сосьедад1 тайм
П1 3.05X 2.9П2 2.64
Эспаньол
18:15
БетисНе начат
П1 2.8X 3.1П2 2.8
Атлетико
20:30
ВальядолидНе начат
П1 1.39X 4.9П2 8.8
Севилья
23:00
КадисНе начат
П1 1.73X 3.7П2 5.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
17:00
ЛеччеНе начат
П1 2.28X 3.1П2 3.6
Салернитана
20:00
НаполиНе начат
П1 8.2X 5.6П2 1.35
Фиорентина
22:45
ТориноНе начат
П1 2.07X 3.3П2 3.95

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
17:30
МайнцНе начат
П1 2.36X 3.5П2 3.05
Унион
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 2.38X 3.3П2 3.15
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
П1 2.32X 3.4П2 3.2
Бохум
17:30
ГертаНе начат
П1 2.36X 3.5П2 3.05
Айнтрахт
17:30
Шальке-04Не начат
П1 1.41X 5.2П2 7.4
Кёльн
20:30
ВердерНе начат
П1 2.03X 3.7П2 3.6
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Глушаков: меня и Дзюбу хотят пригласить в "Пари НН"? О как! У меня не было никаких предложений

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Бывший полузащитник "Химок" Денис Глушаков отреагировал на информацию о том, что им интересуется "Пари НН".
Фото: РПЛ
"Меня и Дзюбу хотят пригласить в "Нижний Новгород"? О как! У меня не было никаких предложений. Мое будущее прояснится в ближайшие дни", - цитирует Глушакова "СЭ".

Напомним, ранее журналист Иван Карпов опубликовал информацию, что "Пари НН" проявляет интерес к Артему Дзюбе и Денису Глушакову. Оба игрока сейчас находятся в статусе свободных агентов.

Глушаков после окончания первой части сезона покинул "Химки". Полузащитник не был включен Спартаком Гогниевым в состав на тренировочный сбор. В нынешнем сезоне 35-летний полузащитник успел провести 19 матчей в РПЛ и Кубке России, отметившись одним голом и одной голевой передачей.


Глушаков Дзюба Пари НН
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