"Меня и Дзюбу хотят пригласить в "Нижний Новгород"? О как! У меня не было никаких предложений. Мое будущее прояснится в ближайшие дни", - цитирует Глушакова "СЭ".
Напомним, ранее журналист Иван Карпов опубликовал информацию, что "Пари НН" проявляет интерес к Артему Дзюбе и Денису Глушакову. Оба игрока сейчас находятся в статусе свободных агентов.
Глушаков после окончания первой части сезона покинул "Химки". Полузащитник не был включен Спартаком Гогниевым в состав на тренировочный сбор. В нынешнем сезоне 35-летний полузащитник успел провести 19 матчей в РПЛ и Кубке России, отметившись одним голом и одной голевой передачей.
Глушаков: меня и Дзюбу хотят пригласить в "Пари НН"? О как! У меня не было никаких предложений
Бывший полузащитник "Химок" Денис Глушаков отреагировал на информацию о том, что им интересуется "Пари НН".
Фото: РПЛ