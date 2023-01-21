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Мостовой: Дик Адвокат - лучший иностранный тренер в истории чемпионата России

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, кого из зарубежных тренеров считает лучшим за всю историю РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Лучший иностранный тренер в истории чемпионатов России — Дик Адвокат. Человек с "Зенитом" выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Дик Адвокат тренировал "Зенит" с 2006 по 2009 годы. С ним команда впервые в своей истории стала чемпионом России. Кроме того, "Зенит" стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Напомним, в ноябре Дик Адвокат официально возглавил "Ден Хааг". За несколько месяцев до этого голландский специалист объявил о завершении тренерской карьеры, но в очередной раз возобновил ее. В сентябре прошлого года ему исполнилось 75 лет.


Мостовой Адвокат
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