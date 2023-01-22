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Гаджимурадов: пока ничего не могу сказать про интерес "Локомотива" и "Торпедо"

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Атакующий полузащитник "Урала" Рамазан Гаджимурадов ответил на вопросы о вариантах продолжения своей карьеры.
Фото: ФК "Урал"
- Продолжение карьеры? Жду варианты. Почему не поехал с "Уралом"? Без комментариев. Про интерес "Локомотива" и "Торпедо" пока ничего не могу сказать, - передает слова Гаджимурадова Sport24.

Ранее появилась информация, что 25-летний атакующий полузащитник "Урала" Рамазан Гаджимурадов недоволен своим игровым временем в команде при главном тренере Викторе Гончаренко, при этом футболист отсутствует на межсезонных сборах "шмелей". Также появлялись данные об интересе к игроку со стороны московских "Локомотива" и "Торпедо". В текущем сезоне на счету Гаджимурадова 13 матчей за "Урал" во всех турнирах и 1 результативная передача, осенью футболист выпал из основного состава и после 20 октября ни разу не выходил на поле.


Урал Локомотив Торпедо Гаджимурадов Российские трансферы
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