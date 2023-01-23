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Осинькин: контракт Рассказова с "Крыльями" пока не подписан. Надеемся, что на этой неделе подпишем

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о будущем российского флангового защитника Николая Рассказова.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
– Контракт пока не подписан. Надеемся, что на этой неделе подпишем, – передает слова Осинькина "СЭ".

Напомним, что Николай Рассказов не отправился с московским "Спартаком" на первый зимний тренировочный сбор красно-белых, не оказавшись в общем списке игроков, который клуб выложил в своих социальных сетях. Через какое-то время после этого самарские "Крылья Советов" в своих соцсетях выложили фотографию Рассказова и обозначили интерес к нему. Контракт Николая со "Спартаком" истекает через несколько месяцев – летом 2023 года.


Осинькин Рассказов Крылья Советов Спартак
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