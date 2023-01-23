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Салихова: Каттани – топовый специалист. Он четко прочувствовал, какой тренер подойдет "Спартаку", выбрав Абаскаля

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Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова оценила вклад экс-спортивного директора красно-белых Лука Каттани в приглашении Гильермо Абаскаля.
Фото: РИА Новости
– Лука – топовый специалист. Жаль, что мало времени отвелось. Он четко прочувствовал, какой тренер подойдет этой команде. "Угадал" – неподходящий глагол. Лука учел все особенности "Спартака", среды, прошлые неудачные и положительные опыты. Он знал, что я всегда за то, чтобы доверять молодым, амбициозным, с хорошей тренерской школой, – цитирует Салихову Sport24.

Итальянский специалист Лука Каттани работал в должности спортивного директора московского "Спартака" в период с декабря 2021 года по июль 2022 года. Каттани покинул Россию вслед за другим итальянцем – экс-главным тренером красно-белых Паоло Ваноли, при котором "Спартак" стал обладателем Кубка России по футболу, обыграв в решающем матче "Динамо" со счетом 2:1.

Именно Лука Каттани пригласил в московский "Спартак" и искал, собеседовал нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Во главе испанца "Спартак" идет вторым в турнирной таблице РПЛ, отставая от "Зенита" на шесть очков. На групповом этапе Кубка России красно-белые заняли первое место в своем квартете, опередив "Крылья Советов", "Факел" и "Зенит".


Салихова Каттани Абаскаль Спартак
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