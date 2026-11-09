Широков назвал проблему "Зенита", несмотря на первое место в РПЛ

Роман Широков считает, что петербургская команда по-прежнему проводит матчи с перепадами и не демонстрирует стабильной игры на протяжении всех 90 минут, хотя после 14 туров лидирует в чемпионате.

Фото: ФК "Леон Сатурн"

"Зенит" как играл с перепадами внутри матча, так и играет. У них это растягивается на сезон — уже 14 туров. Ничего нового там нет. То, что они при этом идут на первой строчке, говорит о том, что и другие играют с перепадами", — заявил Широков в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Егором Кабаком.