Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Велес
19:30
КАМАЗНе начат

Широков назвал проблему "Зенита", несмотря на первое место в РПЛ

Роман Широков считает, что петербургская команда по-прежнему проводит матчи с перепадами и не демонстрирует стабильной игры на протяжении всех 90 минут, хотя после 14 туров лидирует в чемпионате.
Фото: ФК "Леон Сатурн"
Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков оценил выступление сине-бело-голубых в нынешнем сезоне. Петербуржцы набрали 31 очко и возглавляют таблицу РПЛ, однако, по мнению эксперта, первое место не отменяет игровых проблем команды.

"Зенит" как играл с перепадами внутри матча, так и играет. У них это растягивается на сезон — уже 14 туров. Ничего нового там нет. То, что они при этом идут на первой строчке, говорит о том, что и другие играют с перепадами", — заявил Широков в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Егором Кабаком.

В качестве примера экс-футболист привёл "Краснодар" и московское "Динамо". По его словам, краснодарцы хорошо начали сезон, но после шестого тура сбавили обороты. Также Широков усомнился в стабильности игры "Динамо" и вспомнил матч команды в Воронеже, где, по его мнению, соперник не должен был уступать.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится