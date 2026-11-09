Широков назвал проблему "Зенита", несмотря на первое место в РПЛ

"Зенит" как играл с перепадами внутри матча, так и играет. У них это растягивается на сезон — уже 14 туров. Ничего нового там нет. То, что они при этом идут на первой строчке, говорит о том, что и другие играют с перепадами", — заявил Широков в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Егором Кабаком.
В качестве примера экс-футболист привёл "Краснодар" и московское "Динамо". По его словам, краснодарцы хорошо начали сезон, но после шестого тура сбавили обороты. Также Широков усомнился в стабильности игры "Динамо" и вспомнил матч команды в Воронеже, где, по его мнению, соперник не должен был уступать.
Источник: "Чемпионат"