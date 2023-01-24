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Блиц Спорт: "Левски" выплатит "Спартаку" и "Уралу" по 10 тысяч евро за отмену товарищеских матчей

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Стало известно, какую компенсацию должен выплатить "Левски" за отмену товарищеских матчей со "Спартаком" и "Уралом".
Фото: ФК "Спартак"
По данным источника, "Левски" заплатит российским клубам по 10 тысяч евро.

Напомним, у "Спартака" и "Урала" на тренировочных сборах в Объединенных Арабских Эмиратах были запланированы контрольные матчи с "Левски". В итоге болгарский клуб отменил эти игры из-за политического давления и недовольства фанатов.

В итоге "Спартак" вместо "Левски" провел товарищеский матч с клубом АГМК из Узбекистана (3:1), а "Урал" в конце января встретится с "Родиной".

Источник: Блиц Спорт


Левски Спартак Урал
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