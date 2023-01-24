- Нет, это неправда. Мы не следим за Макгеевым и ни с кем не связывались, - приводит комментарий Sport24.
Сегодня, СМИ сообщили, что "Истанбул Башакшехир", представляющий чемпионат Турции, заинтересован в приобретении 23-летнего россиянина Станислава Магкеева, выступающего на позиции опорного хавбека. Воспитанник "Локомотива" в текущем сезоне сыграл в 17 матчах за свой родной клуб – 12 в РПЛ и 5 в Кубке России. Контракт россиянина со столичным коллективом истекает летом 2024 года. Авторитетный финансово-аналитический сайт Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Магкеева в 2,5 млн евро.
Гендиректор "Истанбул Башакшехир": неправда, что мы следим за Магкеевым
Генеральный директор "Истанбул Башакшехир" Мустафа Эрогут высказался по поводу появившейся информации о том, что клуб следит за российским футболистом Станиславом Магкеевым.
Фото: "СЭ"