– Конечно, как и для любого профи, моя цель – топ-команды. Неважно, где – в России или Европе. Но для этого мне надо стать лучше и сделать "Оренбург" сильнее, – передает слова Веры Sport24.
Аргентинский полузащитник Лукас Вера играет за "Оренбург" летом 2022 года. До этого Вера выступал за аргентинские команды "Ланус" и "Уракан". В текущем сезоне Российской премьер-лиги Лукас отыграл 15 матчей, забил один мяч и отдал четыре результативных передачи. В Кубке России, на его групповой стадии, Вера провел три игры, без результативных действий. Контракт Лукаса Веры с "Оренбургом" рассчитан до 30 июня 2024 года.
Вера: моя цель – топ-команды России или Европы. Но для этого мне надо стать лучше и сделать "Оренбург" сильнее
Полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера подчеркнул, что в будущем хотел бы оказаться в топ-клубе России или Европы.
Фото: ФК "Оренбург"