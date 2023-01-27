– Ничего не подписано. Переговоры с "Лионом" еще идут, – приводит слова Лакруа Sport24.
Ранее итальянский журналист Фабрицио Романо в Twitter сообщил, что 22-летний нападающий проведет концовку сезона в "Лионе" на правах аренды. Отмечалось, что соглашение с французской стороной будет предусматривать опцию выкупа за 5 млн. евро.
В текущем сезоне Изидор принял участие в 17 встречах за "Локомотив" в чемпионате и Кубке России, записав на свой счет 4 мяча и 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость француза в 5 миллионов евро.
Агент Изидора – о переговорах с "Лионом": ничего не подписано
Эммануэль Лакруа, агент форварда "Локомотива" Вильсона Изидора, отреагировал на информацию о возможном переходе его клиента во французский "Лион".
Фото: Global Look Press