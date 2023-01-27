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Агент: Малком согласился на переход в "ПСЖ"? Это неправда

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Агент бразильского футболиста "Зенита" Малкома Луис Фернандо Гарсия высказался по поводу появившейся информации о том, что игрок согласился перейти в "ПСЖ".
Фото: "Чемпионат"
- Малком согласился перейти в "ПСЖ"? Это неправда, – цитируют агента РИА Новости.

Бразилец Малком в этом сезоне является ключевым игроком "Зенита". Вингер принял участие в 23 встречах за петербуржский коллектив – 1 в Суперкубке России, 17 в РПЛ и 5 в Кубке России. В активе олимпийского чемпиона 15 голов и 7 ассистентских действий. Летом Малком подписал новый договор с "Зенитом" до 2027 года. Игрок собирается получать российское гражданство. В феврале Малкому исполнится 26 лет.

На протяжении нескольких дней СМИ активно пишут о возможном переходе Малкома в "ПСЖ". Вчера некоторые источники сообщили о том, что бразилец согласен на переход во французский клуб, а сами парижане намерены взять игрока в аренду с правом выкупа.


Малком ПСЖ Зенит
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