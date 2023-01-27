- Сейчас, по-моему, на моем счету восемь результативных баллов, если не ошибаюсь. Надо быть максималистом, так что если получится 15, буду доволен (Смеется), - приводит слова Мостового bobsoccer.
Российский вингер Андрей Мостовой, которому в ноябре исполнилось 25 лет, дебютировал за основной состав "Зенита" в 2020 году. С того момента Андрей выиграл 2 чемпионских титула и 3 Суперкубка России с коллективом из Санкт-Петербурга. В текущем сезоне Мостовой смог отвоевать место в стартовом составе петербуржцев и провел 23 игры - 1 в Суперкубке России, 17 в РПЛ и 5 в Кубке России. В активе игрока сборной России 6 голов и 2 ассистентских действия. В сентябре болельщики признали нападающего лучшим месяца в "Зените". Контракт россиянина с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2024 года.
Андрей Мостовой: пятнадцати баллам за результативность буду доволен
Российский футболист "Зенита" Андрей Мостовой рассказал о своих целях по результативности.
Фото: ФК "Зенит"