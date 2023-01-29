- Промес в нынешнем сезоне блистает, как и Клаудиньо, — их и выберу лучшими легионерами в РПЛ. Больше на ум никто не приходит. Значит, больше некого выделить, - приводит мнение Нигматуллина "Чемпионат".
Бразильский атакующий хавбек Клаудиньо, которому вчера исполнилось 26 лет, защищает цвета "Зенита" с лета 2021 года. В этом сезоне олимпийский чемпион принял участие в 19 матчах за петербуржский коллектив. В активе бразильца 3 гола и 8 ассистентских действий. 31-летний нападающий из Нидерландов Квинси Промес провел на 4 игры больше и набрал 17+7 по системе гол плюс пас.
РПЛ ушла на зимнюю паузу. В тройке лидеров находятся команды Клаудиньо и Промеса, а также "Ростов". "Зенит" набрал 42 балла после 17 проведенных туров и уверенно лидирует в нынешнем розыгрыше российского первенства. "Спартак" отстает от лидера на 6 баллов.
Нигматуллин: Промес и Клаудиньо - лучшие легионеры в РПЛ. Футболисты блистают в нынешнем сезоне
Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался по поводу лучших легионеров в РПЛ.
"Чемпионат"