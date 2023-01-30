По сведениям источника, причиной отказа в трансфере со стороны португальской стороны послужил наложенный на клуб запрет на подписание новых игроков. В связи с этим руководство "Риу Аве" передумало расставаться с игроком.
Ранее сообщалось, что "Сочи" хочет арендовать 25-летнего португальского защитника "Риу Аве" Патрика Виллиама. Однако в российском клубе опровергли слухи о переходе игрока, назвав их "полной ерундой".
– В данный момент "Риу Аве" не заинтересован в продаже игроков. Не так давно клуб был наказан запретом на покупку новичков в зимнее трансферное окно. В сложившихся обстоятельствах они не могут себе позволить отпустить даже одного футболиста. Сейчас трансфер Виллиама в "Сочи" невозможен, – приводит слова источника "РБ Спорт".
В текущем сезоне Виллиам принял участие в 16 встречах за "Риу Аве", но не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 700 тысяч евро.
"РБ": "Риу Аве" заблокировал трансфер Виллиама в Сочи
Португальский клуб "Риу Аве" отказался отпускать защитника Патрика Виллиама в "Сочи".
Фото: Global Look Press