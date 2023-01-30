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Metaratings: "Торпедо" проявляет интерес к двум футболистам действующего чемпиона Латвии

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Московское "Торпедо" заинтересовано в подписании двух футболистов латвийской "Валмиеры".
Фото: официальный сайт "Вармиелы"
По информации источника, "автозаводцы" хотят заполучить правого полузащитника Дайсуке Йокоту и нападающего Камило Мену. Сумма трансфера японца может составить 300 тысяч евро, переход колумбийца оценивается в 1,3 миллиона евро. Оба игрока готовы к переезду в Россию. В чемпионате Латвии-2022 Мена провел 35 матчей, забил 14 мячей и сделал 14 голевых передач. На счету Йокоты 8 голов и 10 ассистов.

Напомним, что московское "Торпедо" замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги по итогам 17-ти сыгранных туров текущего сезона. "Автозаводцы" имеют на своем счету всего шесть очков, от спасительной зоны стыковых матчей отстают на семь очков. От предпоследнего места их разделяет шесть очков.

Этой зимой "Торпедо" уже приобрело флангового полузащитника Илью Кухарчука, до этого выступавшего за подмосковные "Химки". Нападающего "автозаводцы" так и не подписали – о прекращении интереса к Артему Дзюбе заявил президент клуба Илья Геркус, а Виталия Лисаковича не захотел отпускать казанский "Рубин".

Источник: Metaratings


Торпедо Валмиера
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