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Сергеев: до сих пор не понимаю, почему после драки в матче "Зенит" - "Спартак" не удалили Промеса, хотя он зачинщик

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Нападающий "Зенита" Иван Сергеев ответил на вопрос о массовой потасовке игроков после матча сине-бело-голубых со "Спартаком" в Кубке России (0:0, пен. 4:2).
Фото: МатчТВ
- Напряженная игра. Нам нужно было побеждать. Но в конце получилось так, что Промес стал провоцировать Барриоса. Началась суета, драка. До сих пор не понимаю, почему его не удалили. Хотя он зачинщик. Но остался безнаказанным. Это несправедливо. При этом многих других удалили. Понятно, что захлестнули эмоции, большой накал. Но все-таки уже пора оставить эту историю в прошлом, - передает слова Сергеева "Чемпионат".

В матче 6 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России в группе В на петербургской "Газпром Арене" встретились "Зенит" и "Спартак", при этом хозяевам поля была нужна разгромная победа для выхода в верхнюю сетку плей-офф турнира. Основное время матча завершилось вничью со счетом 0:0, после финального свистка произошла массовая потасовка игроков обеих команд, по итогам которой получили красные карточки по три футболиста с каждой стороны - Родригао, Вильмар Барриос и Малком у "Зенита" и Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов у "Спартака".

В дальнейшем по результатам расследования КДК эти игроки получили 6-матчевые дисквалификации в Кубке России. Серия пенальти, которая состоялась после окончания драки, завершилась со счетом 4:2 в пользу "Зенита", который остался третьим в группе и отправился в нижнюю сетку плей-офф, "Спартак" финишировал в квартете первым и вышел в верхнюю сетку.

Кубковое побоище в Петербурге – «Зенит» и «Спартак» сошлись стенка на стенку. Фоторазбор причин и хода массовой драки


Кубок России Зенит Спартак Промес Сергеев
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