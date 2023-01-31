Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

"РБ Спорт": "Ростов" отдаст в аренду в "Уфу" 20-летнего защитника Мухина

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По данным источника, центральный защитник "Ростова" Александр Мухин продолжит карьеру в аренде в "Уфе".
Фото: ФК "Ростов"
"Ростов" отправит в аренду в "Уфу" 20-летнего центрального защитника Александра Мухина, сообщают СМИ.

В текущем сезоне на счету Мухина 1 матч за желто-синих в Кубке России против "Ахмата" (1:3), в котором он вышел в стартовом составе и был заменен на 64 минуте при счете 1:0 в пользу дончан.

"Ростов" по итогам осенней части текущего сезона набрал рекордные для себя 35 очков в 17 матчах и находится на третьем месте в турнирной таблице. "Уфа" занимает 16 место в турнирной таблице Первой лиги с 18 очками в 20 матчах, находясь в зоне вылета во Вторую лигу.


Ростов Уфа Мухин Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Генеральный директор "Алании" Сиукаев опроверг интерес к полузащитнику "Урала" Гаджимурадову
Павар может сменить "Баварию" на "Интер"
Дюпин - о переходе из "Анжи" в "Рубин": было приятно оказаться в команде, где все налажено
Sportal: Раконьяц уйдет из "Локомотива" в аренду в "Црвену Звезду"
Писарский: "Зенит" предлагал переход, но меня тянуло в "Крылья", сердце подсказывало
Оздоев забил гол за "Карагюмрюк" в ворота "Бешикташа"
"РБ Спорт": "Ростов" отдаст в аренду в "Уфу" 20-летнего защитника Мухина
"Чемпионат": "Локомотив" и "Сочи" могут арендовать из "Байера" Азмуна 1
Федотов - об изоляции: нельзя уже ни приветствовать, ни обниматься с партнерами, друзьями. Выглядит комично всё это 1
Зарема - о назначении Тедеско в сборную Бельгии: Бельгия не Египет. Пусть выскажутся те, кто со своего Колизея прогонял 5
Федотов: Гайчу нужно вернуться в ЦСКА из "Вероны" уже немножко другим футболистом 1
Федотов – о разгромной победе над "Аланией": в таких матчах играть спустя рукава не имеет смысла
"Унион" официально объявил о срыве трансфера Иско
Мостовой – о назначении Тедеско в сборную Бельгии: все решают связи, друзья, агенты 5
Суперлига выиграла суд. УЕФА и ФИФА не накажут "Реал", "Барселону" и "Ювентус"