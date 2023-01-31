"Ростов" отправит в аренду в "Уфу" 20-летнего центрального защитника Александра Мухина, сообщают СМИ.
В текущем сезоне на счету Мухина 1 матч за желто-синих в Кубке России против "Ахмата" (1:3), в котором он вышел в стартовом составе и был заменен на 64 минуте при счете 1:0 в пользу дончан.
"Ростов" по итогам осенней части текущего сезона набрал рекордные для себя 35 очков в 17 матчах и находится на третьем месте в турнирной таблице. "Уфа" занимает 16 место в турнирной таблице Первой лиги с 18 очками в 20 матчах, находясь в зоне вылета во Вторую лигу.
"РБ Спорт": "Ростов" отдаст в аренду в "Уфу" 20-летнего защитника Мухина
По данным источника, центральный защитник "Ростова" Александр Мухин продолжит карьеру в аренде в "Уфе".
Фото: ФК "Ростов"