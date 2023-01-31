"Гаджимурадов в "Алании"? Нет, это ложь" — приводит слова Сиукаева Metaratings.
Напомним, ранее была информация, что Гаджимурадов не входит в планы главного тренера "Урала" Виктора Гончаренко и не поехал на тренировочные сборы с командой.
25-летний Рамазан Гаджимурадов защищает цвета "Урала" с зимы 2021 года. В этом сезоне россиянин сыграл в 13 матчах за "Урал" во всех соревнованиях, в которых отметился одной голевой передачей. Контракт игрока с уральски клубом заканчивается летом нынешнего года. Его стоимость, по данным сайта Transfermarkt, оценивается в 500 тысяч евро.
Генеральный директор "Алании" Сиукаев опроверг интерес к полузащитнику "Урала" Гаджимурадову
Генеральный директор "Алании" Руслан Сиукаев прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника "Урала" Рамазана Гаджимурадова.
Фото: ФК "Урал"