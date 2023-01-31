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Генеральный директор "Алании" Сиукаев опроверг интерес к полузащитнику "Урала" Гаджимурадову

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Генеральный директор "Алании" Руслан Сиукаев прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника "Урала" Рамазана Гаджимурадова.
Фото: ФК "Урал"
"Гаджимурадов в "Алании"? Нет, это ложь" — приводит слова Сиукаева Metaratings.

Напомним, ранее была информация, что Гаджимурадов не входит в планы главного тренера "Урала" Виктора Гончаренко и не поехал на тренировочные сборы с командой.

25-летний Рамазан Гаджимурадов защищает цвета "Урала" с зимы 2021 года. В этом сезоне россиянин сыграл в 13 матчах за "Урал" во всех соревнованиях, в которых отметился одной голевой передачей. Контракт игрока с уральски клубом заканчивается летом нынешнего года. Его стоимость, по данным сайта Transfermarkt, оценивается в 500 тысяч евро.


Гаджимурадов Алания Урал РПЛ Российские трансферы
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