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Талалаев: если жизнь заставит, могу набрать номер и сказать: "Артем, давай еще раз подумаем". С моей стороны преград нет

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Наставник "Торпедо" Андрей Талалаев прокомментировал ситуацию с подписанием Артема Дзюбы.
Фото: "Матч ТВ"
- Просмотр не предлагался. Прозвучала идея встретиться, пообщаться, посмотреть друг другу в глаза, как профессионал профессионалу. И тренер, и футболист, и вообще любой человек, достигший определенного статуса, имеют право обижаться, если им устраивают просмотр. Сохранилось ощущение, что если жизнь заставит, могу набрать номер и сказать: "Артем, давай еще раз подумаем". Внутри по-прежнему остается такое чувство, с моей стороны преград точно нет. – приводит комментарий Талалаева "Матч ТВ".

Бывший нападающий "Зенита" и "Спартака" Артем Дзюба в данным момент находится без команды и проводит индивидуальные тренировки. Россиянин ведет переговоры с различными клубами РПЛ. Самые активные переговоры велись с "Торпедо". По данным различных источников, лучший бомбардир российских чемпионатов и столичный клуб договорились обо всех условиях, но трансфер не состоялся из-за того, что, по мнению Дзюбы, наставник "автозаводцев" Андрей Талалаев предложил лучшему бомбардиру в истории сборной России пройти просмотр.

34-лений центрфорвард провел 380 матчей в РПЛ, в которых забил 148 мячей и отметился 86 ассистентскими действиями. Московское "Торпедо" по итогам 17 проведенных туров забило всего 6 мячей и располагается на 16-й строчке в таблице российского первенства.


Дзюба Торпедо Талалаев
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