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"Динамо" победило болгарскую "Арду" в товарищеском матче

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Московское "Динамо" нанесло поражение болгарской "Арде" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции.
Фото: ФК "Динамо"
Игра состоялась в Белеке и завершилась победой российской команды со счетом 3:1.

Встреча проходила в формате два тайма по 60 минут. В составе бело-голубых отличились Даниил Фомин (21-я минута), Константин Тюкавин (41-я минута) и Арсен Захарян (57-я минута). Соперники забили свой мяч под занавес первого тайма.

Свою заключительную товарищескую игру на сборе в Турции команда Славиши Йокановича проведет 6 февраля с красноярским "Енисеем".

После 17 туров чемпионата России "Динамо" занимает четвертую строчку в таблице, набрав 29 очков. Отставание от лидера – санкт-петербургского "Зенита" – составляет 13 баллов. От замыкающего тройку сильнейших "Ростова" бело-голубых отделяют 6 очков.


Динамо Москва Товарищеские матчи
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"Динамо" победило болгарскую "Арду" в товарищеском матче