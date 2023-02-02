Игра состоялась в Белеке и завершилась победой российской команды со счетом 3:1.
Встреча проходила в формате два тайма по 60 минут. В составе бело-голубых отличились Даниил Фомин (21-я минута), Константин Тюкавин (41-я минута) и Арсен Захарян (57-я минута). Соперники забили свой мяч под занавес первого тайма.
Свою заключительную товарищескую игру на сборе в Турции команда Славиши Йокановича проведет 6 февраля с красноярским "Енисеем".
После 17 туров чемпионата России "Динамо" занимает четвертую строчку в таблице, набрав 29 очков. Отставание от лидера – санкт-петербургского "Зенита" – составляет 13 баллов. От замыкающего тройку сильнейших "Ростова" бело-голубых отделяют 6 очков.
"Динамо" победило болгарскую "Арду" в товарищеском матче
Московское "Динамо" нанесло поражение болгарской "Арде" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции.
Фото: ФК "Динамо"