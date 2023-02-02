- Информация об уходе главного тренера никак не тревожит. Есть уверенность, что он будет с нами, - приводит слова Джикии "Чемпионат".
33-летний специалист из Испании Гильермо Абаскаль был назначен наставником "Спартака" летом 2022 года. Со столичным коллективом испанец смог по после первой половины сезона РПЛ занять 2-е место заработав 36 очков после 17 сыгранных туров. Москвичи отстают от, идущего на 1-м месте, "Зенита" на 6 баллов.
В Кубке России Спартак смог выступить еще успешнее. Команда Абаскаля набрала 13 очков за 6 туров и заняла 1-е место в своем квартете, оставив позади все тот же "Зенит". Ранее в СМИ появилась информация о возможном уходе Гильермо по окончании сезона. В апреле Абаскалю исполнится 34 года.
Джикия: нет тревоги, что Абаскаль может уйти. Уверен, что он будет с нами
Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался по поводу возможного ухода Гильермо Абаскаля из команды.
Фото: "Чемпионат"