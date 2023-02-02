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Джикия: нет тревоги, что Абаскаль может уйти. Уверен, что он будет с нами

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался по поводу возможного ухода Гильермо Абаскаля из команды.
Фото: "Чемпионат"
- Информация об уходе главного тренера никак не тревожит. Есть уверенность, что он будет с нами, - приводит слова Джикии "Чемпионат".

33-летний специалист из Испании Гильермо Абаскаль был назначен наставником "Спартака" летом 2022 года. Со столичным коллективом испанец смог по после первой половины сезона РПЛ занять 2-е место заработав 36 очков после 17 сыгранных туров. Москвичи отстают от, идущего на 1-м месте, "Зенита" на 6 баллов.

В Кубке России Спартак смог выступить еще успешнее. Команда Абаскаля набрала 13 очков за 6 туров и заняла 1-е место в своем квартете, оставив позади все тот же "Зенит". Ранее в СМИ появилась информация о возможном уходе Гильермо по окончании сезона. В апреле Абаскалю исполнится 34 года.


Джикия Спартак Абаскаль
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