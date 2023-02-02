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Байрамян: стремимся завершить сезон в тройке. Я бы вообще хотел стать чемпионом

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Армянский футболист Хорен Байрамян высказался о целях "Ростова" на вторую часть сезона РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
- Я соглашусь с Глебовым, что хочется завершить сезон в тройке. Я бы вообще хотел стать чемпионом, но раз мы смогли за этот отрезок в 17 туров подняться на третье место, то все в наших руках. Если будем так же продолжать, то может что-то и получится, - приводит мнение Байрамяна "РБ Спорт".

"Ростов" завершил первую часть сезона в РПЛ в тройке лидеров. Команда Валерия Карпина располагается на 3 месте, набрав после 17 проведенных туров 35 баллов. Отставание от, идущего на 1 строчке "Зенита", составляет 7 очков. Сезон для южан возобновится домашним матчем против "Локомотива" в рамках 18-го тура.

31-летний армянский хавбек Хорен Байрамян в этом сезоне принял участие в 15 встречах за ростовский коллектив – 11 в РПЛ и 4 в Кубке России. В активе футболиста 2 гола и 2 результативных паса. Контракт Хорена с ростовчанами рассчитан до конца июня 2024 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Байрамяна в 1,5 млн евро.


Ростов Байрамян
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