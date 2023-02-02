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Джикия: Промеса не хватает как на поле, так и в быту. Отсутствие Квинси ощущается

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Капитан "Спартака" Георгий Джикия высказался по поводу отсутствия голландца Квинси Промеса на сборах команды.
Фото: "СЭ"
- Его отсутствие, безусловно, ощущается как на поле, так и в быту. Нам его не хватает. Приедет ли он на третий сбор? Не могу комментировать, потому что не знаю, - приводит комментарий Джикии Sport24.

Напомним, что 31-летний голландец Квинси Промес, выступающий на позиции левого вингера, пропускает сборы "Спартака" по личным причинам. В этом сезоне игрок является лучшим голеадором столичного коллектива во всех турнирах. В активе Квинси 14 голов в 16 матчах РПЛ и 3 мяча в 6 играх Кубка России. Также на счету Промеса 7 результативных передач. "Спартак" проводит свои сборы в ОАЭ, сейчас команда дислоцируется в Абу-Даби, где участвует в товарищеском турнире клубов РПЛ. Российское первенство для москвичей возобновится домашним матчем с "Уралом" в рамках 18-го тура.


Джикия Промес Спартак
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