- Его отсутствие, безусловно, ощущается как на поле, так и в быту. Нам его не хватает. Приедет ли он на третий сбор? Не могу комментировать, потому что не знаю, - приводит комментарий Джикии Sport24.
Напомним, что 31-летний голландец Квинси Промес, выступающий на позиции левого вингера, пропускает сборы "Спартака" по личным причинам. В этом сезоне игрок является лучшим голеадором столичного коллектива во всех турнирах. В активе Квинси 14 голов в 16 матчах РПЛ и 3 мяча в 6 играх Кубка России. Также на счету Промеса 7 результативных передач. "Спартак" проводит свои сборы в ОАЭ, сейчас команда дислоцируется в Абу-Даби, где участвует в товарищеском турнире клубов РПЛ. Российское первенство для москвичей возобновится домашним матчем с "Уралом" в рамках 18-го тура.
Джикия: Промеса не хватает как на поле, так и в быту. Отсутствие Квинси ощущается
Капитан "Спартака" Георгий Джикия высказался по поводу отсутствия голландца Квинси Промеса на сборах команды.
Фото: "СЭ"