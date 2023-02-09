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Агент Ренана опроверг информацию о 40-миллионном предложении "Реала" "Зениту" по поводу игрока

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Агент защитника "Зенита" Роберта Ренана Луис Фернандо Гарсия отреагировал на информацию об интересе мадридского "Реала" к своему клиенту.
Фото: Getty Images
"Мадридский "Реал" предложил 40 миллионов за Ренана? Это ложь!" - цитирует Гарсию Sport24.

Напомним, ранее появилась информация о готовности "Реала" заплатить 40 миллионов евро за покупку Ренана.

В январе 19-летний защитник Роберт Ренан перешел из бразильского "Коринтианса" в "Зенит". Игрок подписал контракт с петербургским клубом до лета 2028 года. Известный сайт Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 2 миллиона евро.


Ренан Зенит Реал Мадрид РПЛ Российские трансферы
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