"Мадридский "Реал" предложил 40 миллионов за Ренана? Это ложь!" - цитирует Гарсию Sport24.
Напомним, ранее появилась информация о готовности "Реала" заплатить 40 миллионов евро за покупку Ренана.
В январе 19-летний защитник Роберт Ренан перешел из бразильского "Коринтианса" в "Зенит". Игрок подписал контракт с петербургским клубом до лета 2028 года. Известный сайт Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 2 миллиона евро.
Агент Ренана опроверг информацию о 40-миллионном предложении "Реала" "Зениту" по поводу игрока
Агент защитника "Зенита" Роберта Ренана Луис Фернандо Гарсия отреагировал на информацию об интересе мадридского "Реала" к своему клиенту.
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