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Кечинов: Мелешин - главная звезда нового спартаковского поколения? Он один из

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Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов поделился мнением о прогрессе форварда "Спартака" Павла Мелешина.
Фото: ФК "Спартак"
"Слежу за успехами Мелёшина, смотрю, когда он выходит и играет. Я бы отметил, что у него есть все признаки мастерства: скорость, удар, голевое чутьё, игра головой, может пробить издалека. Считаю, если он продолжит двигаться в этом направлении, то скоро мы увидим российскую звезду. Главная ли это звезда нового спартаковского поколения? Пока не будем петь дифирамбы, но он один из", - цитирует Кечинова Legalbet.

Напомним, Павел Мелешин является воспитанником "Спартака". Он дебютировал за клуб в прошлом году. Всего на счету форварда в текущем сезоне 10 матчей за основу красно-белых, в которых он забил три гола. Форвард отметился уже двумя голами на тренировочном сборе "Спартак", поразив ворота "Ботева" (1:0) и "Краснодара" (4:0).

Контракт Мелешина со "Спартаком" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 400 тысяч евро.


Мелешин Кечинов Спартак
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