"Кузяев - отличный игрок! Он сможет играть на высоком уровне в Европе. Было понятно, что он захочет попробовать себя в Европе. На него точно будет спрос в Европе!", - приводит слова Барбозы "СЭ".
Напомним, на днях появилась информация, что Далер Кузяев отказывается продлевать контракт с "Зенитом" из-за желания попробовать себя за границей.
Далер Кузяев выступает за "Зенит" с 2017 года. В текущем сезоне 30-летний российский полузащитник принял участие в 20 матчах за петербургскую команду. В его послужном списке 5 забитых мячей и 5 голевых передач. Действующий контракт Далера с "сине-бело-голубыми" рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кузяева в 10 миллионов евро.
Португальский агент Барбоза: Кузяев - отличный игрок! На него точно будет спрос в Европе
Известный португальский агент Пауло Барбоза дал комментарии о будущем полузащитника сборной России и "Зенита" Далера Кузяева.
Фото: ФК "Зенит"