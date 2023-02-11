- Всегда есть что доказывать. Забивать голы. Хочется всегда прогрессировать, доказывать, что я еще могу, - приводит слова Глушакова "Матч ТВ".
Вчера "Пари НН" официально сообщил, что 36-летний центральный хавбек Денис Глушаков будет представлять цвета нижегородского коллектива до лета 2023 года. Осеннюю часть сезона экс-спартаковец провел в "Химках". За команду Спартака Гогниева футболист отыграл 19 матчей и набрал 1+1 по системе гол плюс пас. В январе химчане и денис договорились о досрочном расторжении контракта. Глушаков, помимо "Спартака" и "Химок", в РПЛ играл за "Локомотив" и "Ахмат". Всего в чемпионате России игрок провел 369 встреч, в которых забил 59 голов и 24 результативных паса. В сезоне 2016/2017 Глушаков вместе со Спартаком завоевал золотые медали РПЛ.
Глушаков – о переходе в "Пари НН": хочется всегда прогрессировать, доказывать, что я еще могу
Новобранец "Пари НН" Денис Глушаков высказался о своих целях на вторую часть сезона.
Фото: ФК "Нижний Новгород"