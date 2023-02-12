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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лидс
17:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 3.7X 3.75П2 2
Манчестер Сити
19:30
Астон ВиллаНе начат
П1 1.32X 5.8П2 9

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
16:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 3X 2.8П2 2.85
Сельта
18:15
АтлетикоНе начат
П1 3.85X 3.2П2 2.14
Вальядолид
20:30
ОсасунаНе начат
П1 2.75X 3.1П2 2.8
Вильярреал
23:00
БарселонаНе начат
П1 4.7X 4.1П2 1.79

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
14:30
СассуолоНе начат
П1 2.05X 3.5П2 3.7
Болонья
17:00
МонцаНе начат
П1 2.35X 3.2П2 3.3
Ювентус
20:00
ФиорентинаНе начат
П1 1.92X 3.5П2 4.3
Наполи
22:45
КремонезеНе начат
П1 1.2X 7.4П2 14

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Герта
17:30
Боруссия МНе начат
П1 2.8X 3.5П2 2.5
Кёльн
19:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.65X 3.45П2 2.65

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
15:00
РеннНе начат
П1 2.85X 3.35П2 2.55
Анже
17:00
ОсерНе начат
П1 2.34X 3.35П2 3.2
Реймс
17:00
ТруаНе начат
П1 1.58X 4.3П2 5.6
Монпелье
17:00
БрестНе начат
П1 2.5X 3.3П2 2.95
Лилль
17:00
СтрасбургНе начат
П1 1.49X 4.5П2 6.8
Нант
19:05
ЛорьянНе начат
П1 2.07X 3.35П2 3.85
Лион
22:45
ЛансНе начат
П1 2.65X 3.4П2 2.7
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Шишкин: "Спартак" - единственная команда, способная навязать борьбу "Зениту". Москвичи показывают чемпионский футбол

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Экс-игрок "Спартака" Роман Шишкин поделился мнением по поводу шансов красно-былых на чемпионство.
Фото: "Чемпионат"
- "Спартак" показывает хороший футбол, в какой-то степени чемпионский. На сегодняшний день единственная команда, способная навязать борьбу. Это мои личные ожидания от второй части чемпионата, - приводит мнение Шишкина "Чемпионат".

"Спартак" имеет в своем активе 36 очков после 17 проведенных туров осенней части сезона. Отставание от "Зенита", который располагается на 1-й строчке, составляет 6 баллов. В очном матче в рамках 8-го тура РПЛ команда Гильермо Абаскаля у себя дома проиграла петербуржскому коллективу со счетом 1:2.

Сейчас обе команды готовятся к возобновлению сезона в ОАЭ. Столичный клуб на днях одержал победу в товарищеском турнире между клубами РПЛ. Москвичи выиграли все 3 матча и завоевали трофей. "Зенит" также проводит контрольные поединки и 9 февраля сыграл два матч против армянских команд – "Урарту" (1:0) и "Арарат-Армения" (1:1). Российское первенство для команд возобновится домашними встречами. "Спартак" сыграют с "Уралом", а сине-бело-голубые примут "Пари НН".


Спартак Шишкин Зенит
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