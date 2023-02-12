- "Спартак" показывает хороший футбол, в какой-то степени чемпионский. На сегодняшний день единственная команда, способная навязать борьбу. Это мои личные ожидания от второй части чемпионата, - приводит мнение Шишкина "Чемпионат".
"Спартак" имеет в своем активе 36 очков после 17 проведенных туров осенней части сезона. Отставание от "Зенита", который располагается на 1-й строчке, составляет 6 баллов. В очном матче в рамках 8-го тура РПЛ команда Гильермо Абаскаля у себя дома проиграла петербуржскому коллективу со счетом 1:2.
Сейчас обе команды готовятся к возобновлению сезона в ОАЭ. Столичный клуб на днях одержал победу в товарищеском турнире между клубами РПЛ. Москвичи выиграли все 3 матча и завоевали трофей. "Зенит" также проводит контрольные поединки и 9 февраля сыграл два матч против армянских команд – "Урарту" (1:0) и "Арарат-Армения" (1:1). Российское первенство для команд возобновится домашними встречами. "Спартак" сыграют с "Уралом", а сине-бело-голубые примут "Пари НН".
Шишкин: "Спартак" - единственная команда, способная навязать борьбу "Зениту". Москвичи показывают чемпионский футбол
Экс-игрок "Спартака" Роман Шишкин поделился мнением по поводу шансов красно-былых на чемпионство.
Фото: "Чемпионат"